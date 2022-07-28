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Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst tura yükseldi

Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üst tura yükseldi

Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Bate Borisov'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Konyaspor, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Bate Borisov'u 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

 KONYASPOR, BATE BORISOV'U 5'LEDİ
Karşılaşma boyunca hakimiyeti elinde tutan Konyaspor 37. dakikada Rahmanovic ve 43. dakikada Calvo'nun golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. İlk maçı da deplasmanda 3-0 kazanan temsilcimiz toplamda 5-0'lık skorla adını bir üst tura yazdırdı.

RAKİP KOPER YA DA VADUZ OLACAK
Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Etiketler konyaspor Bate Borisov
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