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  4. 03 Ağustos 2018 17:55

Konyaspor'da Samuel Eto'o depremi !

Atiker Konyaspor, geçen sezon ara transfer döneminde 2.5 yıllığına kadrosuna kattığı Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Konyaspor'da Samuel Eto'o depremi !
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Yeşil beyazlı kulüp ara transfer döneminde, Antalyaspor'da forma giyen Eto'o'yu 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına, bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Atiker Konyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Eto'o'nun sözleşmesinin, ücretinin yüksek olmasından dolayı feshedildiği öğrenildi. Yeşil beyazlı yönetimin, Eto'o ile yüksek ücreti nedeniyle görüşme yapıldığı ve indirim söz konusu olmayınca karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği belirtildi. Eto'o'nun tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

Samuel Eto’o , konyaspor
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