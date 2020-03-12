Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Merih Demiral'dan açıklama

Juventus'un İtalyan oyuncusu Daniele Rugani'ye yapılan Covid 19 testinin pozitif çıkması, birçok yıldız ismi barındıran siyah beyazlı ekiple alakalı bazı söylentilere neden olmuştu.

Twitter hesabından açıklama yapan Demiral, "Covid 19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın." diye yazdı.

Sosyal medyada Merih Demiral koronavirüse yakalandı haberleri çıktı

Demiral, sakatlığı sebebiyle Juventus'un seyircisiz oynanan Inter maçında forma giyememiş ancak soyunma odasında takım arkadaşlarıyla çekilen toplu fotoğrafta görülmüştü. 22 yaşındaki Demiral'ın söz konusu karede enfekte olan Daniele Rugani'nin yanında görülmesi sosyal medyada "acaba koronavirüse mi yakalandı" söylentilerine neden olmuştu.

