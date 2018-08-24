Krasnodar Fenerbahçe'nin teklifini beğenmedi

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden ilgilenmediği açıkladığı sol bek Cristian Ramirez'insarı-lacivertli kulüple transfer görüşmesi yaptığı ileri sürüldü.

"KRASNODAR TEKLİFİ BEĞENMEDİ"

Rusya basınından Sport-Express'te yer alan habere göre; Krasnodar, İstanbul'a kadar giden Cristian Ramirez için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi beğenmedi ve transfer bu nedenle yattı.

FENERBAHÇE İLGİLENMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Son dönemde basında yer alan Cristian Ramirez'in kulübümüze transferiyle ilgili haberler doğru değildir. İlgili oyuncuya dair herhangi bir transfer planlamamız ve çalışmamız hiçbir zaman olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.