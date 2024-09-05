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Kulüpler Birliği Başkanı Koç'tan yabancı kuralıyla ilgili açıklama

Kulüpler Birliği Başkanı Koç'tan yabancı kuralıyla ilgili açıklama
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yabancı oyuncu kuralı hakkında yaptığı açıklamada, "Federasyonumuz 12 olan yabancı sayısını 14'e çıkardı. Ancak bazı kulüplerin hala fazla yabancı oyuncuları bulunuyor. Bu konuyu federasyonla değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Olağan toplantılarımızdan birini yaptık, 3 kulübümüz katılamadı. Önümüzdeki hafta TFF'ye ziyaretimiz olacak. Konuşmak istediğimiz konuların üzerinden geçtik. En önemli gündem maddelerinden biri MHK yapısıydı. MHK yapısı nasıl olmalı, hakemler nasıl geliştirilmeli, atamalar nasıl olmalı? İnanıyoruz ki TFF ile yapacağımız çalışmalar itibarıyla önümüzdeki sene değişik bir yapı içinde olacağız. Biliyorsunuz her kulüp kendisine yapılan hatayı gündeme getiriyor. Temel kanaat şu; Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin çok daha iyi olması gerekiyor. Hataların minimize olması gerekiyor. İnsanın olduğu yerde hata olur ama Türkiye'deki hataların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz."

YABANCI SAYISI ARTACAK MI?

Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin halen fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor.

Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik."

Etiketler kulüpler birliği başkan ali koç yabancı kuraı
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