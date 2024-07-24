Kulüpler Birliği Başkanlığına yeniden Ali Koç seçildi
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Kulüpler Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantıda başkanlığa yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç seçildi.
Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.
YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ
DHA'nın haberine göre; daha önce başkanlık görevini bırakacağını açıklayan Ali Koç, toplantı sonunda yeniden başkan seçildi.
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