Kulüpler Birliği'nden TFF'ye üç bildiri

Kulüpler Birliği, TFF'nin aldığı son kararların ardından bugün, yabancı sınırı, Süper Lig'deki takım sayısı ve harcama limitleriyle ilgili üç bildiri yayınladı.

Kulüpler Birliği, TFF'nin yabancı kuralı, Süper Lig'deki takım sayısı ve harcama limitleriyle ilgili aldığı kararlara karşı üç bildiri yayınladı.

1. Bildiri: Yabancı sınırı

TFF ile yapılan görüşmelerde olumlu dönüş alamayan kulüpler, 20 kulüpten 18'inin imzasıyla TFF'ye bildiri gönderdi. 20 kulübün yazılı olduğu bildiride Alanyaspor ve Rizespor'un imzası yer almadı.

Kulüpler Birliği'nin bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

Aşağıda imzası bulunan kulüplerimiz olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi,

Bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.



2. Bildiri: Süper lig 20 takımlı devam etsin

Kulüpler Birliği, yabancı kararı bildirisinin ardından 20 takımın 19'unun imzasıyla Süper Lig'in iki sezon daha 20 takımla devam etmesiyle ilgili bir bildiri daha yayınladı. Bu bildiride de yalnızca Rizespor'un imzası yer almadı.

Kulüpler Birliği'nin bu bildirisinde şu ifadeler kullanıldı:

Aşağıda imzası bulunan Kulüpler Birliği üyeleri olarak 2021-2022 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e 3 takımın düşmesini Süper Lig'in en az iki sezon daha 20 takım ile devam etmesini, sonraki sezonlar için de Süper Lig'de yer alacak takım sayısının, kısa süre içinde yapılacak yayın ihalesini kazanan yayıncı, Kulüpler Birliği ve TFF'nin ortak karar vermesi talebimizi bilgilerinize Arz/rica ederiz.

3. Bildiri: Harcama limitleri

Kulüpler Birliği, TFF'nin belirleme hazırlığında olduğu harcama limitleriyle ilgili de bir bildiri yayınladı. 20 kulübün 19'unun imzasıyla yayınlanan bildiride yalnızca Rizespor'un imzası bulunmuyor.