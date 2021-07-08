Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olmamasının ardından Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olmamasının ardından Kulüpler Birliği'nde başkanlığa Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi.

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ÇÖZMEMİZ GEREKEN SORUNLARIN BAŞINDA FİNANSAL SORUNLAR VAR"

"Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan ve sorunları çözme yolunda çok büyük gayret sarf eden Ahmet Nur Çebi başkanıma ve bir önceki başkanımız Mehmet Sepil'e huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Türk futbolu çok zorlu bir sürecin içerisinden geçiyor. Kulüplerin sorunları büyük. Ekonomik sorunlar, idari sorunlar, sportif sorunlar var. Bunların önemli bir kısmı pandemiden kaynaklanan sorunlar. Çözmemiz gereken sorunların başında finansal sorunlarımız var.

"BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Yapmış olduğumuz genel kurulda da bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve ortak talepleri doğrultusunda bugün itibariyle yaşamış olduğumuz sorunları mektup olarak kaleme alıp, önümüzdeki birkaç gün içerisinde TFF'ye ileteceğiz. Süreç sıkıntılı bir süreç. İnşallah tüm kulüplerimizle birlikte el ele vererek en az hasarla en sıkıntısız bir şekilde çıkmanın yollarını hep birlikte arayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum."