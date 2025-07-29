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Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı belli oldu
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Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan oldu.

Kulüpler Birliği Başkanlığı’na Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ı tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde Ertuğrul Doğan’a çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

 

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Etiketler Kulüpler Birliği Vakfı Trabzonspor Ertuğrul Doğan
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