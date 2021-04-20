Kulüplerden geri adım! Avrupa Süper Ligi dağılıyor

Kısa zaman önce ortaya atılan ve 12 kulübün onayladığı Avrupa Süper Ligi'nden, peş peşe ayrılık kararları geliyor.

Avrupa Süper Ligi projesi darmadağın oluyor. Önceki gece ortaya atılan ve 12 kulübün onayladığı 'kapalı devre lig' projesi Avrupa Süper Ligi, kulüplere önemli gelir getireceği ortaya atılmıştı.

Premier Lig'den 'Big 6' olarak adlandırılan takımların yanında Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ayrıca Milan, Inter ve Juventus bu oluşumda yer almıştı. Fakat gelen tepkiler, başta İngiltere hükümeti olmak üzere ülkelerin aldığı önemlerle, UEFA-FIFA'nın açıklamaları ve yeni adımları ayrıca taraftarların, medyanın tepkileri sonucu proje çatırdadı.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 üyesinden biri olan Chelsea futbol takımının ligden çekilmek için belgeleri hazırlamaya başladığı iddia edildi.

​İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre ise, Manchester City, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldı.

Ayrıca, Manchester United'ın yönetim kurulu başkanı Ed Woodward, Avrupa Süper Ligi sürecinde yaşananlardan dolayı Manchester United'daki görevlerinden istifa etti.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de görevinden istifa etmeye karar verdi. Avrupa Süper Ligi kararı alan kulüplerde deprem devam ediyor.