Küme düşen takımın 3 küçük taraftarı, stadyumu ateşe verdi

Finlandiya'da FC Haka kulübünün küme düşmesinin ardından 15 yaşındaki 3 taraftar Tehtaan Kentta stadyumunu ateşe verdi. Çıkan yangında bir tribün ve sahanın bir kısmı küle döndü.

Finlandiya'nın en üst ligi Veikkausliiga'nın en başarılı takımlarından olan ve 9 lig şampiyonluğu bulunan FC Haka kulübünün Tehtaan Kentta Stadyumu, haftalar önce küme düşmesinin ardından geçtiğimiz pazar günü 15 yaşından küçük 3 taraftar tarafından ateşe verildi.

Yangında bir tribün ve alevlerin sıçradığı sahanın bir kısmı küle döndü. FC Haka Başkanı Marko Laaksonen, maliyetin henüz hesaplanmadığını, ancak önemli miktarlarda olacağını belirtti.

Olay, sosyal medyada sert tepkilere yol açtı.

Finlandiya yasaları 15 yaşın altındakileri cezai kovuşturmadan muaf tutuyor. Ancak polisten yapılan açıklamada, "Cezai sorumluluğun olmaması, tazminat yükümlülüğünden muafiyet anlamına gelmez. Finlandiya'da tazminat yükümlülüğü için asgari yaş sınırı yoktur" ifadeleri kullanıldı.

İngilizce adıyla "Factory Field" olarak bilinen ve 1934 yılında inşa edilen 3 bin 200 seyirci kapasiteli stadyum, yaklaşık 20 bin nüfuslu Valkeakoski kasabasının merkezinde yer alıyor.

İHA

Etiketler Finlandiya stadyum küme düşen takım 3. çocuk
