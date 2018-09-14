Kylian Mbappe için flaş itiraf !

Chelsea’nin eski gözlemcisi Serge Daniel Boga, 2013 yılında Mbappe’nin Chelsea ile anlaşmaya yakın olduğunu ancak oyuncunun annesinin ikinci kez Londra’ya denenmek için gelmeyi reddetmesi üzerine transferin gerçekleşmediğini belirtti.

ANNESİ KARŞI ÇIKTI

Boga, 19 yaşındaki futbolcu hakkında konuşurken ”13 yaşındayken denemeye çağırdık. Topla harika işler yapıyordu ama topsuz oyununu pek beğenmemiştik. Defansif anlamda iyi değildi. Biz de ikinci denemeye çağırdık. Annesi ise benim oğlum ikinci kez gelmez, onu tekrar geri getirebilmeniz için 5 sene sonra 50 milyon euro vermeniz gerekiyor dedi. Şimdi ise Mbappe, 19 yaşında 50 milyon euronun çok üzerinde.” sözlerini kullandı.