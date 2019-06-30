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  4. 30 Haziran 2019 23:12

La Gazzetta dello Sport: Roma, Kolarov'u takımda tutma kararı aldı

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Roma'nın Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen Aleksandar Kolarov'u takımda tutmaya karar verdiğini yazdı.

La Gazzetta dello Sport: Roma, Kolarov'u takımda tutma kararı aldı
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Fenerbahçe'nin transferi için büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Aleksandar Kolarov ile ilgili İtalya'dan şaşırtan bir haber geldi. La Gazzetta dello Sport, Roma'nın Spinazzola transferine rağmen Kolarov'u takımda tutmak için kararlı olduğunu ve oyuncuyla görüşme yaptığını yazdı.

DE ROSSI'NİN AYRILIĞI KIZDIRDI
Sırp oyuncunun, aynı menajere sahip olduğu çok yakın arkadaşı olan ve "kardeşi" olarak gördüğü Daniele de Rossi'nin ayrılığı nedeniyle oldukça mutsuz olduğu da vurgulandı. Kolarov'un Roma'nın "takımda kal" teklifini düşündüğü ve son kararını önümüzdeki haftalarda vereceği de belirtildi.

SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK
33 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta başlayacak sezon öncesi kampında da takımla birlikte olacağı ve yeni teknik direktör Paulo Fonseca'nın da oyuncu ile görüşerek takımın önemli bir parçası olduğunu hatırlatacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin bonservis ödemek istemediği Kolarov'un Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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