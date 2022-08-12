LaLiga Heyecanı Bugün S Sport'ta Başlıyor

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi arasında yer alan İspanya (La Liga) ve İtalya'da (Serie A) 2022-23 sezonu yarın ve hafta sonu oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlıyor.

İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) sezonun geçen hafta başlamasının ardından kalan iki önemli ligde de maçlar, yarın ve hafta sonu oynanacak. La Liga'nın açılış maçında, Galatasaraylı eski oyuncular Marcao, Alex Telles ve Fernando'yu kadrosunda bulunduran Sevilla, deplasmanda Osasuna ile yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak. İspanyol teknik direktör Xavi yönetiminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştiren Barcelona, 13 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00'de Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Son şampiyon Real Madrid ise 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Almeria ile TSİ 23.00'te karşılaşacak.