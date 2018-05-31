Lampart'tan tarihi imza ! 3 yıllığına anlaştı...

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, teknik direktörlük koltuğuna 39 yaşındaki Frank Lampard’ı getirdiğini açıkladı.

13 yıl boyunca Chelsea forması giyen efsane orta saha oyuncusu, 3 kez Premier Lig, 4 kez FA Cup, 2 kez Lig Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İmza sonrasında açıklamalarda bulunan Lampard, “Her zaman Derby County gibi büyük bir geleneğe ve tarihe sahip bir kulübü yönetmek istedim, bu yüzden bu büyük bir fırsat”ifadelerini kullandı.

21 yıllık futbolculuk kariyerinde Chelsea, West Ham, Manchester City ve New York City takımlarında forma giyen Lampard, ilk kez teknik direktörlük tecrübesi yaşayacak.

Geçen sezon ligi altıncı sırada bitiren Derby County, Premier Lig’e yükselme play-off yarı finainde Fulham’a elenmişti.