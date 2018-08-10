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  4. 10 Ağustos 2018 08:23

LASK Linz forma reklamlarını kapattı

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme maçında karşılaştığı LASK Linz takımı, formalarındaki alkol reklamını kapatmak zorunda kaldı.

LASK Linz forma reklamlarını kapattı
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UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Avusturya ekibi LASK Linz, formasındaki göğüs reklamını LASK yapıştırmasıyla kapattı.

Göğüs reklamında Avusturya markası bir alkol firmasının ismini barındıran LASK Linz, Türkiye'de alkol reklamı yapılması nedeniyle bu markanın üzerini LASK yapıştırmasıyla kapattı.

Daha önce formasında bahis sitelerinin reklamını barındıran takımlar da, Türkiye'deki maçlarında bu firmaların üzerlerini kapatarak sahaya çıkmıştı. Başakşehir’in Burnley’yi konuk ettiği maçta da bir bahis sitesinin reklamını göğsünde taşıyan İngiliz ekibi reklamsız bir formayla sahada yer aldı.

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