Leeds United Denayer'in peşinde !

Galatasaray, Denayer’e kavuşmada sorun yaşıyor. M.City’nin hocası Guardiola’nın ilk önce kadroda yer vermesi sonrasında tapusu için 10 milyon euro istenmesi Sarı-Kırmızılılar’ı zorlamıştı. Şimdi de İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United rakip oldu. İngiliz basınında, Belçikalı defans oyuncusu için iki kulübün görüşme halinde olduğu belirtildi. Leeds’in 1 yıllık kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. Jason Denayer, daha önce G.Saray’da çok mutlu olduğunu ve kalmak için tüm şartları kabul edeceğini açıklamıştı. Taraftarlar da oyuncunun tekrar dönmesini istiyor. Özellikle Teknik Direktör Terim, Denayer’siz defansa hattına da pek güvenmiyor. Geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan Denayer için tekrardan görüşme yapılacak.

Younes kalmak istiyor

Galatasaray'ın on numarası Younes Belhanda, takımda kalmanın peşinde. Faslı oyuncu, “Ayrılık gibi bir düşüncem yok. G.Saray’da çok mutluyum. Bu kulüple Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşamak istiyorum. Kulağıma gelen şeyler var. Ben tamamen G.Saray’a konsantreyim” diye konuştu.

Taçspor karakolluk

Galatasaray Taçspor Tesisleri’yle ilgili şu açıklama yapıldı: İlk defa kar edebilecek duruma gelen bu aşamada eski işletmeci, işletme hakları münfesih olduğu ve kendisinin ve çalışanlarının Taçspor’a işletmeci olarak girmesi yasak olduğu halde, 1 Ağustos 2018’de tesislere ve kortlarına cebren girmiştir. Bu müdahalenin önlenmesi ile ilgili k Kaymakamlık ve Emniyet nezdinde hukuki girişimler yapılmıştır.