Lens Sunderland'e rest çekti

Dönmek istemediğini bir kez daha vurgulayan ve "Kendimi buraya ait hissediyorum" diyen Hollandalı yıldız, İngiliz kulübüne, sarı-lacivertli formayı giymek istediğini söyledi.

Premier Lig'den düşen Sunderland ise maaş yükünden kurtulmak için tecrübeli futbolcuyu satmayı planlıyor.

FENERBAHÇE BEKLEYECEK

AMK'nın haberine göre; bu transferde 'son ana kadar bekleme taktiğini' uygulayan Fenerbahçe'nin elini güçlendiren ise Lens'e başka bir talibin çıkmaması. Sarı-lacivertliler, Hollandalı sağ kanadı kiralamanın peşinde. Lens transferinin olmaması ihtimaline karşın Kanarya, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor. Fener, Lyon forması giyen Cezayir asıllı Fransız sağ kanat Rachid Ghezzal için girişimlere başladı.

KOCAMAN'DAN OLUMLU RAPOR

Fransız kulübüyle kontratı sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla temasa geçen F.Bahçe, kendisine resmi teklifini iletti. Sarı-lacivertliler, Lyon formasıyla bu sezon 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik bir performans sergileyen Rachid Ghezzal'ı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Fener'in müstakbel hocası Aykut Kocaman'ın da Ghezzal konusunda yönetime olumlu rapor verdiği öğrenildi.