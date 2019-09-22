Levent Şahin'den hakem ve Fenerbahçe derbisi yorumu

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin, 1-1 sona eren Yeni Malatyaspor maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Hakem kararlarına değinen Şahin, "Hatalı olduğunu düşündüğümüz kararlardan bahsettiğimiz zaman ceza alıyoruz. Düdük çaldıktan sonra topa vurulan pozisyon var. Bize göre yanlış kararlar var. Sırtı dönük santraforun stoperle girdiği pozisyonda aleyhinize verilen kararlar var" dedi.

"NET POZİSYONLAR BULAN BİZDİK"

Maçı değerlendiren Şahin, "Oyun kalitesi veya mücadele anlamında gel git vardı. Oyunun belli bölümünde Malatya belli bölümü de bizim üstünlüğümüzle geçti. Pozisyona giren, daha fazla net pozisyonlar bulan bizdik. Bunları değerlendirsek maçtan sonra daha farklı bir şey konuşurduk. Bunların değerlendiremeyince duran bir topla gelen gol var. Ne olursa olsun oyunda kalmamız gerekiyordu. Rakibe bu tür pozisyonlar vermememiz gerekiyordu. Değerlendiremedğimiz pozisyonlardan sonra oyun buraya geldi" ifadelerini kullandı.

DERBİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için düşüncelerinin sorulması üzerine ise Şahin, "Önümüzdeki maçta böyle bir Galatasaray izlettirmeyeceğiz. Belhanda ile ilgili doktorlar kendi aralarında istişareleri yapıyorlar, onunla ilgili kararı verecekler. Derbide daha farklı bir Galatasaray olacak. Daha farklı bir Galatasaray takımı olarak sahaya çıkacağız" yanıtını verdi.

MARCAO: 1 PUANI KAZANÇ OLARAK GÖRÜP ÖNÜMÜZE BAKMALIYIZ

Galatasaraylı futbolculardan Marcao maç sonrası "Malatyaspor'un golü çok yaratıcı bir gol değil. Bir duran top ve boştaki adamın önüne düştü. Bizim için şanssızlıktı. Ligde deplasmanda alınan 1 puanın da çok büyük önemi var. Kazanmak istiyorduk ama 1 puanla dönüyoruz. Şimdi iyi dinlenerek önümüzdeki maça bakmalıyız. Ben ve Luyindama, %100 ile oynuyoruz diyemem. Her maç daha iyiye gidiyoruz. Her maç daha iyi oluyoruz. Yine söylemeliyim, deplasmanda kazanılan 1 puanın da önemi var. Bunu da kazanç olarak görüp, önümüzde bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan Marcao, "Taraftarımızın desteğiyle farklı bir takımız, bunu herkes biliyor. Derbide aklımızı kullanarak oynamalıyız. Şuursuz olmamalıyız. Aklımızı kullanmalıyız. Aklımızı kullanarak iyi bir maç çıkartırız" dedi.

ANDONE: DÜNYANIN SONU DEĞİL

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Florin Andone de "İlk maçıma çıktığım için çok çok mutluyum. Sonuç için o kadar mutluğu değilim. En iyi maçlarımdan biri değildi ama elimden geleni yapmaya çalıştım. İlerleyen günlerde daha iyi olacağım. İlk maçımda kazansaydık, mutlu olurdum. Büyük takımların çok fazla bahnesi olamaz. Pozisyonları bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor. İkinci golü atmalıydık. Böyle bitti ama dünyanın da sonu değil. Pozitif olmanız ve ileriye bakmanız gerekiyor" şeklinde konuştu.

NZONZI: YAZIK OLDU

Kısa bir açıklama yapan Steven Nzonzi ise "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Yazık oldu. Son 15 dakika fırsatlar bulduk ama belki de konsantrasyon eksiliğinden değerlendiremedik. Bireysel hatalar da yaptık ve sonuç böyle oldu" ifadelerini kullandı.

