Lille'de Burak ile Yusuf rüzgarı

Fransa Lig 1'in 13. haftasında Lille, Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup etti. Lille'in 2. golünde asisti Burak Yılmaz yaparken, gol Yusuf Yazıcı'dan geldi. Lille'in ilk golünü ise Jonathan David kaydetti.

Fransa Ligi'nde lider Paris Saint-Germain'in 2 puan gerisinde takibini sürdüren Lille'i Türk yıldızları taşımaya devam ediyor. Ligde 4'üncü golünü kaydeden Yusuf Yazıcı bu sezon toplamda 10. golünü kaydederken, 2 de asist yaptı.

Takımın golcüsü Burak Yılmaz ise bu sezon ligde 4'üncü asistini yapmayı başardı. Ligde 6, toplamda ise 8 golü bulunan Yılmaz, 4 de asist yaparak takımının önemli bir hücum silahı olduğunu gösterdi.