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  4. 06 Aralık 2020 23:03

Lille'de Burak ile Yusuf rüzgarı

Fransa Lig 1'in 13. haftasında Lille, Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup ederken Yusuf Yazıcı galibiyeti getiren hamlesi ile bu sezon 10. golüne imza attı.

Lille'de Burak ile Yusuf rüzgarı
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Fransa Lig 1'in 13. haftasında Lille, Monaco'yu 2-1'lik skorla mağlup etti. Lille'in 2. golünde asisti Burak Yılmaz yaparken, gol Yusuf Yazıcı'dan geldi. Lille'in ilk golünü ise Jonathan David kaydetti. 

Fransa Ligi'nde lider Paris Saint-Germain'in 2 puan gerisinde takibini sürdüren Lille'i Türk yıldızları taşımaya devam ediyor. Ligde 4'üncü golünü kaydeden Yusuf Yazıcı bu sezon toplamda 10. golünü kaydederken, 2 de asist yaptı.  

 Takımın golcüsü Burak Yılmaz ise bu sezon ligde 4'üncü asistini yapmayı başardı. Ligde 6, toplamda ise 8 golü bulunan Yılmaz, 4 de asist yaparak takımının önemli bir hücum silahı olduğunu gösterdi.   

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