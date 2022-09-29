Lionel Messi gerçeği ortaya çıktı: Bedava imza atıyor

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli olmadan transfer olan Lionel Messi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bedelsiz bir şekilde transfer olan ve gösterdiği performansla eleştiri toplayan Lionel Messi, bu sezon ise tüm tepkileri susturdu.



LIONEL MESSI, PSG'Yİ ŞOKE ETTİ

BU SEZON BAMBAŞKA



Geçtiğimiz sezonun başında efsanesi olduğu Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e bedelsiz bir şekilde transfer olan ve gösterdiği performansla eleştiri toplayan Lionel Messi, bu sezon ise tüm tepkileri susturdu.



KONTRATININ SON YILI



Bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 6 gol - 8 asistlik bir performans sergileyerek 14 gole direkt katkı sağlayan Arjantinli yıldız, Paris Saint-Germain ile bulunan sözleşmesinin son senesine girdi.



BEKLENMEDİK CEVAP



Messi'nin sözleşmesini yenilemek isteyen PSG cephesi, dünyaca ünlü yıldızdan beklemediği bir cevap aldı.

BEDAVAYA İMZA ATACAK



Tyc Sports'un haberine göre; Lionel Messi, PSG ile sözleşmesini yenilemeyecek ve 2023 yazında bonservisini eline alacak.



BARCELONA MI, ABD Mİ?



Yıldız futbolcunun PSG'den ayrılığı sonrasında ise Barcelona'ya dönme ihtimalinin kuvvetli olduğu ifade edilirken, ABD seçeneğinin de bulunduğu aktarıldı.