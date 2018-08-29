Loris Karius Beşiktaş'a imzayı attı !

Beşiktaş’ın Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alman file bekçisi Loris Karius, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın da katıldığı Vodafone Park’ta düzenlenen imza töreniyle kendisini Siyah-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İşte Fikret Orman ve Loris Karius’un imza töreninde yaptıkları açıklamalar…

Fikret Orman’ın açıklamaları…

“Karius’a ailemize hoş geldin diyorum. Annesi ve babası da olacaktı. Almanya’ya dönmek durumunda kaldılar. Başbaşa yaptık bu nedenle. Beşiktaş ailesine hoşgeldin diyorum. Burada çok güzel bir sezon ve şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum.”

“Karius transferi zor oldu ama kolay olsa zaten herkes yapardı.”

Soru: “Karius’un durumu nedir?”

Fikret Orman: “Yakışıklı.”

Soru: Karius, yarın maçta oynayacak mı?’

Fikret Orman: “Temel uçak pilotuymuş. Kule pozisyonunuz ne diye sormuş. Uçakta oturuyorum demiş”

“Söylediklerimi bir yerden alıp başka yerlere çekmeye bayılıyorsunuz. Kimsenin Beşiktaş’tan büyük olmadığını daha önce de söyledim. Bizim yapmış olduğumuz başarı varsa Beşiktaş olduğu içindir. Kimse kendine bir şey çıkarmaması lazım. Biz Beşiktaş’ın neferiyiz”

İşte Karus’un açıklamaları…

“Transfer sürecimde taraftarın desteği olağanüstüydü. Kendinizi çok iyi hissettiriyor. Taraftarların bu kadar büyük destek vermesi, bunca insanın size böyle büyük bir destek vermesi eşsiz. İnsanlar ben gelmeden önce, “Oraya gideceksin. İnsanlar seni havaalanında karşılayacak, ilginç olacak.” dediler. Ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar, bunu yaşamak çok farklı hissettiriyor. Onca insanın büyük bir mutlulukla karşılaması çok farklı bir duygu. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Bu kadarını beklemiyordum. Buradaki yeni deneyimim için çok iyi bir başlangıç oldu.”

“Ne yazık ki, son maçta istediğimiz bir sonuç aldık. Ben takıma katkı yapmak için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte sıkı çalışarak burada büyük başarılar elde edeceğiz. Buna inanıyorum. ”

“Taraftarın bana Thor benzetmesi yaptığını duydum. Yazılan şeylerin önemli bir kısmını anlayamıyorum. Almanya’da Türk kökenli birçok arkadaşım var. Onlar bana her şeyi anlattı. Her şeyden haberim var.”

“Ben yeni bir deneyime hazırdım. Beşiktaş’ın ilgisini duyunca menajerimle oturup konuştuk. Bana Beşiktaş’ın ne kadar istekli ve gayretli olduğunu anlattı. Ben de zaten yeni bir maceraya atılmak istiyordum.”

“Beşiktaş ile ilgili duyduğum her şey çok olumluydu. İlgiyi duyunca burada oynamış bazı oyuncularla konuştum. Onlar da bana tamamen olumlu şeyler söyledi. Buraya katılma arzum iyice güçlendi.”

“Vodafone Park’ı çok beğendim. Heyecan verici. Burası tam anlamıyla bir futbol stadyumu. Taraftarlar sahaya çok yakın. Etkiyi çok yoğun hissedebiliyorsunuz.”

Loris Karius’tan Beşiktaş taraftarına Türkçe mesaj: “En büyük Kara Kartal!”