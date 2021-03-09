Löw Almanya Milli Futbol Takımı'nı bırakıyor

Almanya Milli Futbol Takımı'nı 15 yıldır yöneten Joachim Löw, bu yaz gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'ndan sonra görevden ayrılacak.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün, geçen yıl yapılması planlanan fakat salgın sebebiyle bu yıla ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası'ndan (EURO 2020) sonra görevini bırakacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Löw 2022 FIFA Dünya Kupası'na kadar geçerli olan sözleşmesinin erkene çekilmesini istedi. DFB de bu talebi kabul etti. Bu kararlara göre Löw, 15 yıllık görevini en geç 11 Temmuz 2021'de bırakacak.

Löw 2004 yılında Almanya A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Jürgen Klinsmann'ın yardımcısı olarak göreve başladı. 61 yaşındaki teknik adam 2006'da Klinsmann'ın yerine geçti. Milli takımla 188 maça çıkan Löw, 2014'te Brezilya'nın ev sahibi olduğu FIFA Dünya Kupası'nda takımını şampiyon yaptı. 2017'de ise Almanya'yı Konfederasyon Kupası şampiyonu yapan Löw, 1998-2000 yılları arasında Fenerbahçe ve Adanaspor'u da çalıştırmıştı.