Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 03 Mayıs 2018 12:42

Luis Nani Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor ?

Lazio'da beklenen çıkışı yapamayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, sarı lacivertli kulübe haber gönderdi.

Luis Nani Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor ?
A+ A-

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı. 

Lazio'da oynayan F.Bahçeli eski yıldız Luis Nani, yeniden sarı-lacivertli formayı giymek için kulübe haber gönderdi. Daha önce ağustos ayında bu girişimi reddedilen Portekizli forvetin menajerleri aracılığıyla F.Bahçe'ye mesaj gönderdiği öğrenildi. Lazio'da şans bulamayan Nani, bu sezon 16 maçta 3 gol, 3 asist yaptı.

Portekizli futbolcu son olarak Instagram’dan İstanbul’da çektirdiği çay içerken görüntülendiği bir fotoğrafını paylaşarak Türkçe, “Günaydın” yazdı.

Sabah

fenerbahçe haberleri , son dakika fenerbahçe haberleri , fenerbahçe , Luis Nani , Lazio
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM