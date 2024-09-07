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Luis Suarez milli takımı braktı

Luis Suarez milli takımı braktı
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Luis Suarez, takımı Uruguay ile Paraguay'a karşı oynadıkları karşılaşmanın ardından milli takım kariyerini sonlandırdı.

Uruguaylı futbolcu oyuncu Luis Suarez, Paraguay ile oynadıkları karşılaşmanın ardından milli takım kariyerini sonlandırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Uruguay ile Paraguay, Centenario Stadyumu’ndaki oynanan maçta 0-0 berabere kaldı. Bu müsabakayla birlikte Uruguaylı futbolcu Luis Suarez, milli takıma veda etti.

Mücadelede 90 dakikada forma giyen Suarez, maçın ardından düzenlenen törenle emekli oldu. Deneyimli futbolcu töreninde gözyaşlarına hakim olamadı.
Uruguay Milli Takımı ile 142 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 69 kez gol sevinci yaşadı.

Etiketler Luis Suarez milli takım Luis Suarez milli takım urguay
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