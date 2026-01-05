  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Maç sonu saha karıştı: Futbol bitti, meydan savaşı başladı!

Maç sonu saha karıştı: Futbol bitti, meydan savaşı başladı

Güncelleme:

Erzincan’da Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 3. Grup’ta mücadele eden Erzincangücüspor ile Ulubey Belediye Spor araqsındaki maçın ardından 2 takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Erzincan’da Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 3. Grup’ta mücadele eden Erzincangücüspor 14. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Ulubey Belediye Spor'a 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Maç sonunda iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan karşılaşmada Erzincangücü Spor, Ulubey Belediye Spora 2-1 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında sertleşen oyun maç sonu kavgaya dönüştü.

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga polisin müdahalesi ile sona erdi.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi, çok sayıda il ve ilçede okullar tatil edildi!
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Tüyler ürperten vahşet: Eşi ve küçük kızının boğazını kesti!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı!
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı''
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
Isınmak için girdiği araçta feci şekilde can verdi
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
17 dönümlük tarlasındaki ürünlerin hepsini bedava dağıttı
Etiketler bal Bölgesel Amatör Lig erzincan erzincangücüspor ulubey belediye spor kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Evde badana/boya faciasu: Biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı Evde badana/boya faciasu: Biri bebek, 3'ü çocuk, 8 kişi hastaneye kaldırıldı Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Üniversiteli kız öğrencileri internette ''hangisi daha seksi'' diye oylamaya açtılar! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! Yarıştığı bir başka racı geçmek için tramvay yoluna dalıp katliam yaptı! X'teki ''Hey Grok fotoğraftaki kişiye bikini giydir'' komutları engellendi! X'teki ''Hey Grok fotoğraftaki kişiye bikini giydir'' komutları engellendi! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı! Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Milyonlar merakla bekliyordu... Enflasyon açıklandı; Ocak ayı kira zam oranı belli oldu Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Polisin spiralle kestiği kapının arkasındaki manzara şoke etti! Elektrik hatlarında yangın çıktı; 45 bin konut 2 bin iş yeri elektriksiz kaldı, okullar tatil edildi Elektrik hatlarında yangın çıktı; 45 bin konut 2 bin iş yeri elektriksiz kaldı, okullar tatil edildi Kuvvetli lodos fırtınası İstanbul'u vurdu: Dev dalgalar tekneleri batırdı! Kuvvetli lodos fırtınası İstanbul'u vurdu: Dev dalgalar tekneleri batırdı! Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu Milyonlarca SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurun enflasyon zammı belli oldu
Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı: Kar yağışı geri dönüyor! İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu İki kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Güllü'nün oğlundan dikkat çeken açıklama: Tutuklu ablası için sessizliğini bozdu! Güllü'nün oğlundan dikkat çeken açıklama: Tutuklu ablası için sessizliğini bozdu! Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş’ı farkla geçti! Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda Beşiktaş’ı farkla geçti! Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı! Önce yol, ardından bir ev çığ altında kaldı... Mahsur kalanlar için zamanla yarış başladı! Serdar Bilgili gözaltında iddiası sonrasında resmi açıklama geldi Serdar Bilgili gözaltında iddiası sonrasında resmi açıklama geldi Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı'' Ailenin avukatı açıkladı: ''Gülistan'ın dosyasının örtbas edenlerden biri bize ulaştı'' ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Aralık 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm! Artvin'den Hatay'a kadar... Türkiye'nin kıyı şeridindeki illerimiz için kırmızı alarm!