Malatya tur şansını zora soktu!

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Yeni Malatyaspor ile Sloven ekibi Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Olimpija Ljubljana, 13. dakikada Ante Vukusic ile öne geçti. Temsilcimiz, 20. dakikada Arturo Mina ile eşitliği sağladı. İlk yarı karşılıklı iki golle 1-1 sona erdi.

Malatyaspor, 66. dakikada Adis Jahovic'in penaltı golüyle öne geçti. Ancak, 74. dakikada Stefan Savic'in attığı golle mücadeleye eşitlik geldi.

Rövanş maçı 1 Ağustos Perşembe akşamı Slovenya'da oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahası içinde karşılayan Jahovic'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

13. dakikada konuk takım öne geçti. Çekiçi'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yerden ortasına Vukusic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği sağladı. Mina'nın uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bifouma'ya çarparak filelere gitti: 1-1.

22. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Savic'in sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Farnolle çıkardı. Top, tekrar Savic'e çarparak auta gitti.

45. dakikada Chebake'nin sağ kanatan yaptığı ortada topla buluşan Jahovic'in vuruşunda top kaleci Vidmar'a çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarı

61. dakikada Donald’ın pasında topla buluşan Bifouma ceza sahasına girdikten sonra şutunu çekti, kaleci iki hamlede topu kontrol etti.

66. dakikada kazanılan penaltıyı Jahovic gole çevirdi. 2-1

74. dakikada yapılan ortada boşta kalan topa arka direkte müsait durumda bekleyen Savic dokundu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

82. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Savic'in vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Stat: Malatya

Hakemler: Joao Pinheiro xx, Rui Tavares xx, Brunu Rodrigues xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Mina xx, Hadebe xx, Erkan Kaş xx, Cheabake xx, Nuri Aydın x (Ahmed dk. 62 x), Donald x (Guilherme dk. 64 xx), Fofana xx (Berk Yıldız dk. 75 x), Bifouma xx, Jahovic xx

NK Olimpija Ljubljana: Vidmar xx, Samardzic xx, Bagnack xx, Boakye xx, Jurcevic xx, Tomic xxx, Brkic xx (Marko dk. 70 x), Suljic xx (Luka dk. 73 x), Savic xxx, Çekiçi xx, Vukusic xx (Haris dk. 90+ 2 ?)

Goller: Vukusic (dk. 13), Savic (dk. 74) (Olimpija Ljubljana), Mina (dk. 20), Jahovic (dk. 66) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Endri Çekiçi, Bagnack (Olimpija Ljubljana), Mina, Guılherme (Yeni Malatyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Tarihinde ilk kez Avrupa heyecanı yaşayacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken sarı-siyahlılar, Süper Ligi 5'inci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Malatya'dan 16 yıl sonra bir takımın Avrupa kupalarında mücadele edecek olması kentte büyük heyecan yarattı. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda başlayan maçın rövanşı ise 1 Ağustos'ta Slovenya'da.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

İlk kez 16 yıl önce UEFA'da İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Malatya kenti, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırladı. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda Olimpija Ljubljana taraftarları için ayrılan 2 bin kontenjanlı tribünde taraftarları bulunmazken, Malatyaspor için ayrılan 25 bin 500 kontenjanda ise 15 bin bilet satılmasıyla tribünler kısmen boş kaldı.

STAT ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde alınan yoğun güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Stada giriş sağlayan tüm kapılarda tedbir alınırken, stat etrafında adeta kuş uçurtulmadı.

SARI-SİYAH BAYRAKLI DESTEK

Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş de izledi. Malatya'nın 27 bin kişilik stadyumunda taraftar, ellerinde sarı-siyahlı bayraklarıyla takımlarına destek verdi. Maraton tribününde karşılaşma başlamadan önce taraftarlar dev Yeni Malatyaspor bayrağı açtı. Bir grup taraftar da "Battalgazi'nin torunları Avrupa yolunda" yazılı pankart açtı.

