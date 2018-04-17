Manchester City'yi yakan futbolcu ! Transfer yasağı...

Benjamin Garre'nin etik ilkelere aykırı olarak Velez'den transfer edilmesi nedeniyle Arjantin kulübünün CAS'ta açtığı davada karar aşamasına gelindi. Pep Guardiola'nın yaz döneminde en az 3 transfer yapmayı umduğu ancak olası CAS kararı sonucu transfer yasağı gelebileceği belirtiliyor.
Genç oyuncu Garre'nin 15 yaşınayken transfer dedikoduları başlamı ve oyuncu 16 yaşına bastığında transfer edilmişti. Ancak Velez kulübü 'çocuk' sayılan futbolcunun kandırılarak transfer edildiğini savunuyor.
CNN Türk