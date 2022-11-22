Manchester United açıkladı: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Manchester United: "Kulüp, 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkı için Ronaldo'ya teşekkür ediyor ve kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerini sunuyor."