Manchester United açıkladı: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Manchester United: "Kulüp, 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkı için Ronaldo'ya teşekkür ediyor ve kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerini sunuyor."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol