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Manchester United açıkladı: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi

Manchester United açıkladı: Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi feshedildi
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Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Manchester United: "Kulüp, 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkı için Ronaldo'ya teşekkür ediyor ve kendisine ve ailesine gelecekte iyi dileklerini sunuyor."

Etiketler ronaldo sözleşme
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