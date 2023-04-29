Manchester United satılıyor! Teklif edilen rakam dudak uçuklattı

Katarlı Jassim bin Hamad Al Thani, Premier Lig devi Manchester United için 5 milyar sterlin değerinde teklif sundu.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, tıpkı ezeli rakibi gibi Arap sermayesine satılmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda beklenen başarıyı bir türlü yakalayamayan İngiliz ekibinin en ciddi talibi ise Katarlı Jassim bin Hamad Al Thani oldu.

Glazer ailesi tarafından satışa çıkartılan Kırmızı Şeytanlar'ın en ciddi alıcısı konumundaki Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani liderliğindeki Katarlı grup, son teklifini 5 milyar sterline kadar çıkartmaya hazırlanıyor.

CBS Sports'un haberine göre; Katar şeyhi Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Manchester United'ı satın almak için 5 milyar sterlin teklif etti. Bu para, bir spor kulübünü satın almak için teklif edilen en yüksek miktar oldu.

Manchester United'ın sahipleri Glazer ailesi ise, 6 milyar sterlin istiyor.

Şeyh Jassim, aynı zamanda kulübün mevcut tüm borç yükünü sıfırlama sözünü de verdi.

Öte yandan Katarlı yatırım grubunun en önemli rakibi olarak görünen Sir Jim Ratcliffe’in sahibi olduğu INEOS grubu ise hisselerin en fazla yüzde 65’ini alabileceğini bildirdi.