Manchester United’da deprem: Ruben Amorim kovuldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim’in görevine son verildiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’da kötü gidişata son veremeyen Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile yollar ayrıldı. Konuyla ilgili külünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Amorim'e yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edildi. Ayrıca Manchester temsilcisi, U18 Teknik Direktörü Darren Fletcher’in geçici olarak göreve getirildiğini de bildirildi.



Manchester United'da, Ferguson'un 26 yıllık görev süresinin sona erdiği 2013 yılından bu yana David Moyes, Ryan Giggs, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick, Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy ve Ruben Amorim olmak üzere toplam 10 teknik direktör görev yaptı.



Ruben Amorim, 63 karşılaşmada 25 galibiyet, 15 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak maç başına 1.43 puan ortalaması yakaladı.

İHA