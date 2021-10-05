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Manchester United'da Ronaldo krizi: Ayrılık an meselesi

Manchester United'da Ronaldo krizi: Ayrılık an meselesi

Manchester United'da Ronaldo ve Teknik Direktör Solskjaer arasında sorunlar büyümeye devam ediyor.

Ole Gunnar Solskjaer'in defteri kapanıyor. Beklenen başarıları bir türlü ortaya koyamayan Solskjaer, oynattığı futbolla da dikkatleri üzerine çekti. Sancho, ,Martial, Pogba, Bruno Fernandes, Shaw, Maguire ve Ronaldo gibi yıldızlara sahip olan Norveçli hoca, kötü sonuçlara Ronaldo ile anlaşmazlığı da ekleyince adeta sonunu hazırladı.

"TERCİHLERİ HATALI"
Kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson, Norveçli hocanın en büyük destekçisiydi ancak artık o da eleştiriyor. Ronaldo, 90 dakikayı tamamlamasına izin vermeyen hocadan memnun değil. Eski takım arkadaşı olan ikili, antrenör-futbolcu ilişkisinde başarılı olamadı.

CONTE İDDİASI
İngiliz basını, Solskjaer'in kısa süre içinde ayrılacağını yazdı. Todofichajes'in haberine göre; Antonio Conte, Manchester United'dan haber bekliyor.

Etiketler ronaldo kriz
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