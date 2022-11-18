  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'ya yanıt

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'ya yanıt

Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'ya yanıt
Güncelleme:

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulüpten ayrılacağının sinyalini veren Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo hakkında kararını verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Manchester United, bu sabah Cristiano Ronaldo'nun son röportajına yanıt olarak gerekli adımları attı. Bu süreç sonuca ulaşana kadar daha fazla yorum yapmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun stat dışındaki posterini sökerek yanıt vermişti. Manchester United, Ronaldo'nun, kendisinin takımdan atılmaya çalışıldığı ve ihanete uğramış hissettiği yönündeki ifadelerinin incelemeye alındığını duyurmuştu.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'a (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi ödülüne ise 2 kez layık görülen ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kazanma sevinci yaşayan Ronaldo, Ten Hag yönetimindeki Manchester United'da bu sezon ilk 11'e girme şansını yakalamakta zorlandı. Takımının Premier Lig'de çıktığı 14 karşılaşmanın 10'unda görev yapan Ronaldo, söz konusu maçların sadece 4'ünde ilk 11'de yer alabildi.

Etiketler ronaldo karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
9 milyon kişi internette Türkiye'deki bu binayı arattı
Büşra Pekin'in değişimi ''yok artık'' dedirtti! Görenler tanıyamadı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a da Beşiktaş'a da transfer çalımı
TCMB'nin enflasyon ve dolar tahmini uçtu
FETÖ'cü Enes Kanter'e ''vatansever'' ödülü
Kadın teröristin Taksim'e geliş görüntüleri ortaya çıktı
MASAK'tan ''kara para''da yeni kriter
Airbnb evinde ''gizli kamera'' rezaleti! 2 genç kadın neye uğradığını şaşırdı
Erdoğan'ın ''Akşener'' hamlesi için dikkat çeken iddia
64 ilde yapılan seçim anketi açıklandı: 2 partiye soğuk duş!