Maradona'ya saygı duruşunu protesto etti

İspanya'da Viajes Interrias FF - Deportivo Abanca kadın futbol takımları arasındaki hazırlık maçında, 25 Kasım Çarşamba günü vefat eden efsane futbolcu Diego Maradona için saygı duruşu yapıldı. 28 Kasım Cumartesi günü oynanan maçta futbolcu Paula Dapena sırtını protokole dönerek yere oturdu ve saygı duruşunu protesto etti.

İspanyol basınından Marca'nın aktardığına göre, Viajes Interrias FF forması giyen 24 yaşındaki futbolcu Dapena, protestosunun sebebini maçtan sonra açıkladı. Maradona'nın olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu söyleyen Dapena "Ama yeteneklerinizin ötesinde değerleriniz de olmalı" dedi ve Maradona için şöyle konuştu:

"Irkçı, pedofil ve istismarcı biri için böyle bir saygı duruşu yapmayı reddettim. Bundan üç gün önce 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir anma yapıldı ama kurbanlar için saygı duruşu olmamıştı. O yüzden ben de kurbanlar için değil istismarcı biri için yapılan saygı duruşuna katılmak istemedim."