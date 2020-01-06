Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi

Son dakika gelişmesine göre; Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.İLK PAYLAŞIM MERT ÇETİN'LE
Galatasaray'ın merakla beklediği sol bek transferi mutlu sona ulaşmıştı. Sarı kırmızılı takım Leipzig'den Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladı.
Görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilen Saracchi bugün İstanbul'a geldi. Genç futbolcu bugün sosyal medya hesabından takım tercümanı Mert Çetin'le olan fotoğrafını paylaştı.
Galatasaray'ın Uruguaylı sol bekin transfer detaylarını resmen açıklaması bekleniyor.GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
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