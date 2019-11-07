Mariano, Ömer Bayram ve Seri'den Real Madrid yorumu

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0 mağlup olan Galatasaray'da Mariano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadele eksikliğine vurgu yapan Mariano, "Maçın çok zor olacağını zaten biliyorduk, tahmin ediyorduk, Real Madrid çok kaliteli bir takım. Real Madrid gibi bir takımla son dakikaya kadar mücadele etmek gerekiyor, bu mücadele açısından sorun yaşadık." şeklinde konuştu.

Maçın başında yenilen gollere de dikkat çeken Mariano, "Böyle seviyede bir takımdan çok çabuk 2 gol yediğinizde de demoralize oluyorsunuz. Böyle farklı bir sonuç beklemiyorduk. Şimdi grupta son 2 maçımız var, yapmamız gereken onlara odaklanmak." ifadelerini kullandı.

Taraftarın tepkisini de yorumlayan Mariano, "Biz ne kadar mutsuzsak, taraftarımız da o kadar mutsuz. İstedikleri sonucu görmediklerinde tepki göstermeleri normal. Galatasaray'da oynuyorsunuz, büyük bir camia, tepki normal. Haklılar." diye konuştu.

Mariano son olarak "Şampiyonlar Ligi zor bir platform, zor rakiplerle oynuyoruz. Problem nedir, ne kötü gidiyor diye olayı çok büyütmemek lazım. Hafızam beni yanılmıyorsa, son 2 sezonda da iyi başlamadık ama şampiyon olan bir Galatasaray vardı. Lige baktığımızda lider ile aramızda çok puan farkı yok. Real Madrid ile oynuyorsunuz, deplasmanda oynuyorsunuz, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. Lige bakarsanız, o kadar karamsar olacak bir durum yok. Son 2 senede de iyi başlamayan bir Galatasaray vardı ama kimin şampiyon olduğunu herkes gördü." dedi.

ÖMER BAYRAM: NEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI İZLEMELİYİZ

Artık UEFA Avrupa Ligi'ne odaklanmaları gerektiğini söyleyen Ömer Bayram, "Ne söylesem yanlış olur, kalemize gelen ilk top gol oldu ve bu da tüm konsantrasyonumuzu bozdu. İstedik, olmadı. taraftarlarımızdan özür diliyoruz, bize yakışmayan bir skor oldu. Buraya umutlu gelmiştik ama Madrid deplasmanında erken geriye düştükten sonra çok zor. Neyi yanlış yaptığımızı izlemeli ve önümüzdeki maça artık konsantre olmalı ve Avrupa Ligi'ne odaklanmalıyız. Üçüncülük hala elimizde." dedi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadıkları ilk maçtan daha farklı bir maç olduğunu belirten Bayram, "İlk Real Madrid maçından farklıydı. Dünya futbolunda ilk 5, ilk 6'ya giren takımlar bunlar. Maçı biraz daha dirençli götürseydik, ilk devreyi 0-0 götürseydik, Madrid'in de alan vereceğini düşünüyorduk, değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e dönmelerini vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu, "2-0 geriye düşüyorsun, sonra motive ediyorsun birbirini ama olmadı. Bazen böyle günler de oluyor, kafaları kaldırıp lige odaklanmak gerekiyor." diye konuştu.

SERI: VAR OLAMADIK

Çok sayıda top kaybı yaptıklarını vurgulayan Seri ise, "Bu akşam var olamadık, bunu söyleyebiliriz. 1. dakikadan itibaren kendinizi göstermeniz gerekir. Biz onları çok bekledik ve böyle kaliteli takımları bekleyince, geliyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Çok top kaybettik, yapmamamız gereken yerlerde top kayıpları yaptık ve onun da dönüşleri kötü oldu." dedi.

Jean Michael Seri sözlerini, "İlk 15 dakika fazla oynayamadık özellikle, normal seviyemizin altındaydık. Boş alanlar vardı ancak karşımızda büyük bir pres vardı. Sonuç bu oldu, şimdi daha iyisini yapmamız gerekiyor. Cumartesi günü oynayacağımzı maça konsantre olmamız gerekiyor" ifadeleriyle tamamladı.

