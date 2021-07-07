Mario Balotelli, Adana Demirspor'da!

Adana Demirspor, Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, yıldız golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sancak yaptığı açıklamada, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, çok değerli oyuncu Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır, ADS ye ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.