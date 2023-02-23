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Marius Tresor Doh Fenerbahçe'de

Marius Tresor Doh Fenerbahçe'de
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC’den 2003 doğumlu Marius Tresor Doh ile anlaşmaya vardı.

Son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC’den Marius Tresor Doh ile anlaşmaya vardı.

MARIUS TRESOR DOH İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; sarı-lacivertli takımın, 2003 doğumlu oyuncuyla sözleşme imzaladığı belirtildi.

SÖZLEŞME 2025 YILINA KADAR

Kanarya'nın, Fildişi Sahili orta saha oyuncusuyla 2025 (2,5 yıl) yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe fildişi transfer
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