  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Marsilya - Lyon maçı karıştı, teknik direktör yaralandı

Marsilya - Lyon maçı karıştı, teknik direktör yaralandı

Marsilya - Lyon maçı karıştı, teknik direktör yaralandı
Güncelleme:

Marsilya- Lyon maçı öncesi konuk takımın otobüsü, taşlı saldırıların hedefi oldu. Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo saldırıda yaralandı. Olayların ardından maç iptal edildi.

Fransa Ligue 1'de oynanacak Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı öncesi konuk takımın otobüsü, taşlı saldırıların hedefi oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre deplasmanda Olimpik Marsilya ile yapacağı maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların saldırısına uğradı.

Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Ligue 1 yönetimi yaşanan taşkınlıklar sonrası maçı iptal ettiğini açıkladı. 

Etiketler Marsilya - Lyon Marsilya- Lyon maçı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı
Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hatıra para tedavülde
Togg kullanıcılarından 100'üncü yıl konvoyu
Cumhurbaşkanlığı'nda 16 Türk devletini temsil eden askerler de yer aldı
30 Ekim haftası burç yorumları
Bakan Şimşek'ten demir 5 TL açıklaması
Yağışlar geri geliyor! Yeni haftanın hava durumu tahminleri
Zırhlı askeri araç devrildi: 3 yaralı
30 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edildi
İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi