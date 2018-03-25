  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 25 Mart 2018 19:24

Martin Skrtel ölümden döndü

Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Martin Skrtel, Slovakya'nın Tayland ile oynadığı hazırlık maçında yakın mesafeden yüzüne top gelmesiyle kısa süreli baygınlık geçirdi.

Martin Skrtel ölümden döndü
A+ A-

Royal Cup maçında Slovakya Tayland’ı 3-2 mağlup ederken Fenerbahçe’nin deneyimli savunmacısı Martin Skrtel adeta ölümden döndü. İlk yarıda yakın mesafeden suratına sert biçimde top gelmesiyle yerde kalan Skrtel için derhal sağlık ekibi oyun alanına dahil oldu.

Karşılaşma müdahalenin ardından kaldığı yerden devam etti. Daha sonra yapılan açıklamada Fenerbahçeli futbolcunun dilinin nefes yolunu bir süreliğine tıkaması nedeniyle, bir süre nefessiz kaldığı belirtildi.

Kupayı kaldıran isimdi

Martin Skrtel yapılan müdahalenin ardından kendine geldi ve oyuna devam edebildi. Slovakya Milli Takımı kaptanı ikinci yarı oyundan çıkarken, maçın ardından kupayı kaldıran isim oldu.

tayland , slovakya , skrtel
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM