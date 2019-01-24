Martin Skrtel VAR kararı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan iki müsabakada da sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında kırmızı kart ile oyun dışında kalan Eljif Elmas’ın ardından ikinci maçta ise Martin Skrtel kırmızı kart gören bir diğer isim oldu.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ikili mücadele sırasında rakibine dirsek atan Skrtel, hakem Serkan Tokay tarafından sarı kart gördü. Ardından pozisyonu VAR ekranlarından izleyen hakem, kartın rengini değiştirdi ve kırmızı kart ile Skrtel'i oyundan attı.

Kırmızı karttan sonra Ersun Yanal, savunmaya hamle yapmak için Andre Ayew'in yerine Sadık Çiftpınar'ı oyuna dahil etti.

Martin Skrtel, Fenerbahçe'nin hafta sonunda Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Slovak oyuncunun en az 1 maç daha sahalardan uzak kalması ve Göztepe maçında da cezalı olması bekleniyor.

