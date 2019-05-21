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  4. 21 Mayıs 2019 15:58

Mathieu Valbuena, Antalyaspor maçında yok

Fenerbahçe'nin Erzurumspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mathieu Valbuena, Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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