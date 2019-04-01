Mauricio Isla: Quaresma Türkiye'nin en iyisi

Fenerbahçeli futbolcu Maurico Isla, Lig Radyo'ya verdiği röportajda sarı lacivertli takımdaki performansı ve transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Isla'nın yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe'yi tanıyordum. Beşiktaş'ta daha önce oynayan Tello'dan bilgi almıştım. Fenerbahçe'nin, Türkiye'de en üst düzeydeki kulüp olduğunu bana söyledi.

"QUARESMA'YA KARŞI OYNAMAK ZOR! TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Quaresma'ya kadar sol bek oynadığım maç vardı. Orta yapmasın diye konsantre oluyorsunuz. Bu ligin en iyi orta yapan oyuncusu. Farklı pozisyonda oynuyordum ve onun orta yapmasını engellemeye odaklandım. Bunlar yaşanması gereken şeyler. Tecrübe sonuçta.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI DA AYNISINI YAPIYOR"

Şili futbolu dendiğinde Avrupa'da Zambrano ve Marcelo Salas hatırlanıyor. Bu dönemde daha güzel bir jenerasyon yakalandı ve çok isim çıktı. İyi bir grupsanız kazanırsınız. Copa America'yı kazanmamızda bu faktör etkili oldu. Şu anda Şili milli takımı olarak zor dönem yaşıyoruz. Dünya Kupası bizim için hedefti ama onu başaramadık. Böyle bir durum ortaya çıktığında artık yeni birileri gelsin, gençleri çağırın diye bakılıyor. Bazen iyi sonuç veriyor, bazen vermiyor. Şu anda Türkiye de bunu yapıyor. Genç oyunculara güvenmiş durumdalar. Şu anda 2 maç oynadılar ve o maçları kazandılar.

