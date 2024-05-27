Mauro İcardi'den olay yaratacak Ali Koç açıklaması

Süper Lig'de 102 puanla şampiyon olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro İcardi, sosyal medya hesabından Ali Koç'a göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'de 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da zaferin mimamarlarından Mauro Icardi, kutlamaların da en dikkat çeken ismi oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan Arjantinli yıldız golcünün, yaptığı son paylaşım da çok konuşulacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan şampiyonluk kutlamasında Mauro Icardi'nin üzerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un adının yazılı olduğu formayı giymesi büyük ses getirmişti.

İCARDİ'DEN ALİ KOÇ'A: DÜN GECE SENİ DÜŞÜNÜYORDUM

Arjantinli golcü bu kez de yaptığı paylaşımla gündem oldu. Icardi, Ali Koç'un Erden Timur'u hedef aldığı, "Her gece yatarken bizi düşün" sözünü alıntıladığı paylaşımında, "Dün gece seni düşünüyordum, Süper Lig ve Süper Kupa ile kupaları biraz geçmiştim." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin paylaşımı şu şekilde: