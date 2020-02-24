Max Kruse: Kötü gece için üzgünüm

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Max Kruse, Fenerbahçe'nin 20 yıl sonra sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a kaybettiği maç için açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki oyuncu derbi mağlubiyeti için; "Kötü gece için üzgünüm. Hepimiz çok üzgünüz ve unutulmasını sağlayamayız ama geri dönmek için, kulüp için, taraftarlar ve formamızdaki renkler için her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Max Kruse derbi maçında takımı adına gelen tek golü penaltıdan kaydetti. 31 yaşındaki Alman oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 18 Süper Lig maçında takımına 7 gol ve 7 asistlik katkıda bulundu.



