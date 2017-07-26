Mbappe'nin müthiş azmi !

İspanya La Liga devi Real Madrid’in Monaco’dan transfer etmek üzere olduğu iddia edilen Kylian Mbappe’nin 4 yıl önceki bir fotoğrafı ortaya çıktı.

İspanyol devinin, 18 yaşındaki futbolcuyu 180 milyon euro’ya kadrosuna katacağı öne sürülürken Mbappe’nin 14 yaşında odasında çekildiği bir fotoğraf basında yer aldı.

Fransız futbolcunun odasındaki duvarların tamamen Cristiano Ronaldo posterleri ile kaplı olduğu görülürken, transferin gerçekleşmesi halinde idolüyle aynı takımda forma şansı yakalayacak.

Real Madrid, Monaco ile Mbappe için 180 milyon euroya anlaştı

Mbappe, transferin resmileşmesi halinde dünya futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak.

Mbappe’nin babası Wilfried, geçen sezon Fransız basınına yaptığı açıklamada “Real Madrid taraftarı ve idolü Cristiano Ronaldo. İnternette saatlerce onun videolarını izliyor” sözlerini sarfetmişti.