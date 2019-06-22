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  4. 22 Haziran 2019 18:31

Mbaye Diagne Al Nassr ile anlaştı! Galatasaray'la pazarlıklar başladı

Galatasaray'da Diagne dönemi kısa sürüyor! Golcü futbolcu Diagne, Suudi Arabistan Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Al Nassr ile yıllık 4 milyon euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardı. Galatasaray ile Al Nassr arasındaki pazarlıklar başladı.

Mbaye Diagne Al Nassr ile anlaştı! Galatasaray'la pazarlıklar başladı
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Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 10 milyon euroya transfer olan Mbaye Diagne, performansıyla sarı-kırmızılıların şampiyonluğunda pay sahibi olmuştu ancak Senegalli golcünün Galatasaray macerası 6 ayla sınırlı kalacak.

BiP Spor'un haberine göre Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı, Mbaye Diagne'ye yıllık 4 milyon euro maaş teklif etti ve golcü isim, 3 yıllık sözleşmeyle birlikte bu teklifi kabul etti.

Al Nassr, Galatasaray'a Diagne'nin bonservisi için 13 milyon euro teklif ederken, Galatasaray'ın 16 milyon euro istediği ifade edildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların kısa süre içerisinde bitmesi ve Diagne'nin Al Nassr ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçen sezon hem Galatasaray hem de Kasımpaşa formasıyla 36 maça çıkan Mbaye Diagne, 31 gol atıp 4 asist yaptı ve 2018/19 sezonu gol kralı oldu.

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