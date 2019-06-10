Mbaye Diagne ile Al Shabab'ın ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Diagne için Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif geldi. Bu sezon Sumudica'nn çalıştırdığı Al Shabab'ın Diagne'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre, Galatasaray'da gelecek sezon iyi bir teklif gelmesi halinde satılması düşünülen Diagne'nin yerine, Şampiyonlar Ligi için daha iyi bir santrfor transfer etme politikası belirlenirken, Al Shabab'ın Diagne'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Al Shabab yetkililerinin Diagne için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Diagne ise geçtiğimiz günlerde ülke basınına yaptığı açıklamada ailesini düşünmesi gerektiğini ve kendisine en yüksek parayı verecek olan kulübü tercih edeceğini söyledi.

