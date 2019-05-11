Mbaye Diagne, Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu oldu

Çaykur Rizespor maçına kadar 28 golü bulunan Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, bugün iki kez daha fileleri havalandırarak gol sayısını 30'a çıkardı ve Süper Lig tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu unvanını aldı.

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Diagne, Çaykur Rizespor maçında tarihe geçti. Lig tarihinde en çok gol atan (29) yabancı futbolcusu olan Bafetimbi Gomis'i, Rizespor maçında attığı iki golle (30) geçen sarı-kırmızılı takımın forveti, yeni rekorun sahibi oldu ve tarihe geçti.

Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilen Diagne, attığı 30 golle, gol krallığında da zirvedeki yerini korudu.



