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  4. 21 Kasım 2019 20:38

Mbaye Diagne yeniden kadro dışı! Olay paylaşım

Club Brugge'de daha önce kadro dışı bırakılıp affedilen Mbaye Diagne, hocası Philippe Clement tarafından Oostende maçı öncesi yeniden kadro dışı bırakıldı. Diagne, Konuşmak için doğru zaman gelecek, sessizlik en iyi intikamdır paylaşımını yaptı.

Mbaye Diagne yeniden kadro dışı! Olay paylaşım
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Kadro dışı kararının nedeni sorulan Clement, "Diagne, Charleroi ile oynadığımız hazırlık maçında oynadı, bu benim için bir idmandı. Paris maçında yaşadıklarımızı unutmadık. İdmanda kendini göstermesi lazım, bunu başarırsa tekrar dakika almaya başlayabilir" ifadelerini kullandı.

DIAGNE'DEN 'SESSİZLİK EN İYİ İNTİKAMDIR' PAYLAŞIMI

Bu kararın ardından Mbaye Diagne bir paylaşım yaptı ve "İhtiyaç olsa bile beni kullanmamalarını kabul etmiyorum. Konuşmak için doğru zaman gelecek, sessizlik en iyi intikamdır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge'e kiralanan Senegalli golcü, Belçika'da 9 maçta 465 dakika süre aldı ve 4 gol attı.

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